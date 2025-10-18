Eli sopalı trafik magandası otobüs şoförüne saldırdı

Bu sırada şoför de otobüsten inip karşılık verince kavga çıktı. Çevredekiler şoför ve sürücüyü ayırmaya çalıştı. Kavga, cep telefonuyla görüntülenirken, polis inceleme başlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kavganın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalandı. A.K. ifadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini, bu yüzden şoförle tartıştığını iddia etti. A.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı. (DHA)