Elinde altın olanlar dikkat! Yükseliş sürecek mi?
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarla birlikte yükselen altın fiyatları son 1 ayın zirvesine çıktı. Gram altın ise 1750 lirayı aştı. Peki, altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte uzman görüşleri...
Altın fiyatları, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği ve bölgeye yayılabileceği endişelerinin artmasıyla hızlı yükseldi. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcılar 'güvenli liman'lara yönelirken; altının ons fiyatı 20 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişten de aldığı destekle 1750 liranın üzerine çıktı.
ALTINDA SÜRECI HABER AKIŞLARI BELİRLEYECEK
Ekim ayının ilk haftasında 1810 dolara kadar gerileyen ons altın Hamas-İsrail gerginliğinin başlamasıyla 1880 bölgesine kadar yükselmişti. Ekonomim'e konuşan Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ,"Ardından olayların devam etmesi ve artan jeopolitik riskler neticesinde 1940 seviyelerini test etti" dedi.
Baştürk, "Rusya-Ukrayna olayları kadar küresel piyasalara etkisi olmasa da Ortadoğu’daki gerginliğin ons altın üzerinde pozitif etkisi oldu. Tabii bu durum ekonomi dışı olduğu için bu konuda net bir görüş bildirmek zor. Riskler artarak mı devam edecek yoksa Rusya-Ukrayna sürecinde olduğu gibi azalarak devam edip bir noktada tamamen gündemimizden mi çıkacak konusu belirsiz. Fakat mevcut sürece baktığımızda bir süre daha bu olaylar devam edecektir. ABD ve/veya İran’ın konuya dahil olup olmayacağı ise kritik bir nokta.
Normalde bu tarz riskli ortamda faizlerin aşağı gelmesi beklenir. Fakat ABD 10 yıllık faizler yüzde 4.86’ya yükselerek herhangi bir risk fiyatlaması yapmadığını gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda karışık fiyatlamaların olduğu bir süreçteyiz. Normal şartlarda faizlerin, ons altını aşağı çekmesini bekleriz fakat içerisinde bulunduğumuz süreç normal olmayan bir süreç" ifadelerini kullandı.