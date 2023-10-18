Elinde altın olanlar dikkat! Yükseliş sürecek mi?

Baştürk, "Rusya-Ukrayna olayları kadar küresel piyasalara etkisi olmasa da Ortadoğu’daki gerginliğin ons altın üzerinde pozitif etkisi oldu. Tabii bu durum ekonomi dışı olduğu için bu konuda net bir görüş bildirmek zor. Riskler artarak mı devam edecek yoksa Rusya-Ukrayna sürecinde olduğu gibi azalarak devam edip bir noktada tamamen gündemimizden mi çıkacak konusu belirsiz. Fakat mevcut sürece baktığımızda bir süre daha bu olaylar devam edecektir. ABD ve/veya İran’ın konuya dahil olup olmayacağı ise kritik bir nokta.