Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı
İstanbul Zeytinburnu'nda elindeki bıçakla çok sayıda aracın lastiğini patlatan ve kaportalarına zarar veren şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 06.45 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı.
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Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, bazı araçların kaportalarına da zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda araca zarar veren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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Şüphelinin 23 yaşındaki H.A. olduğu ve 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. (DHA)
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