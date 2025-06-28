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Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı

İstanbul Zeytinburnu'nda elindeki bıçakla çok sayıda aracın lastiğini patlatan ve kaportalarına zarar veren şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı - Resim: 1

Olay, saat 06.45 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı. 

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Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı - Resim: 2

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, bazı araçların kaportalarına da zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda araca zarar veren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı - Resim: 3

Şüphelinin 23 yaşındaki H.A. olduğu ve 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı - Resim: 4
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