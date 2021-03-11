Eline batan kürdan hayatını kabusa çevirdi

Elini artık eskisi gibi kullanamadığını söyleyen Türkmen, "Doktora şişliğin inip inmeyeceğini sorduğumda 'sen nasıl bir şeyin eşiğinden döndüğünün farkında değilsin, ölümle pençeleşiyordun' dedi. Enfeksiyon elimden koluma yayılmış. Enfeksiyonun yayılmaması için alçıya aldılar. Eğer kana karışsaymış kurtarılma şansım olmazdı. Evden dışarı çıkmıyor, telefonları açmıyordum en son arkadaşlarımı arayıp helallik istedim. Müşterilere de tavsiyem kürdanı peçete sarmasınlar, açığa koysunlar. Kimisi pidelere de batırıyor. Kedi, köpeklere mama olacak onlar. Onların bile canına mal olabilir" diye konuştu.