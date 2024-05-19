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Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada

Antalya'nın Finike ilçesinde özel kreşte 2 çocuğu darbeden kreş sahibi ve öğretmen Ö.Ü., tutuklandı. Ü.'nün çocukları darbettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada - Resim: 1
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Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada - Resim: 2

Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 

 

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Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada - Resim: 3

Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi.

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Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada - Resim: 4

Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

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