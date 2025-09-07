Ellerinde alkol trafikte hem kendi canlarını hem de diğer insanların canlarını hiçe saydılar
Kocaeli'de bir grup gencin trafikte bir yandan alkol tüketip diğer yandan araç sürdüğü görüntüler kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de trafikte seyreden Fiat Tofaş marka otomobildeki bir grup gencin tehlikeli yolculuğu, aynı araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sürücü koltuğunda oturan ve isminin M.A.Y. olduğu öğrenilen gencin, yüksek sesli müzik eşliğinde otomobili kullanırken bir yandan alkol aldığı, diğer yandan da cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Sürücünün yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kızın da alkol aldığı ve her ikisinin de emniyet kemerlerinin takılı olmadığı dikkat çekti.
Trafik güvenliğini hiçe sayan bu anların yer aldığı video, "Bu bir ihbardır" notuyla sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, sürücü ve araçtakilerin sorumsuz tavırları eleştiri konusu oldu.