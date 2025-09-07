Ellerinde alkol trafikte hem kendi canlarını hem de diğer insanların canlarını hiçe saydılar

Görüntülerde, sürücü koltuğunda oturan ve isminin M.A.Y. olduğu öğrenilen gencin, yüksek sesli müzik eşliğinde otomobili kullanırken bir yandan alkol aldığı, diğer yandan da cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Sürücünün yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kızın da alkol aldığı ve her ikisinin de emniyet kemerlerinin takılı olmadığı dikkat çekti.