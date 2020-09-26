Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...
İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü.
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi.
İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu