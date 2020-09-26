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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...

İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü.

Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...

Elmalı Barajında da bu görüntünün yeniden oluşması bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

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Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi.

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Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...

İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu

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Elmalı Barajı alarm veriyor! Vatandaşlar tedirgin...

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

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