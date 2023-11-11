Elon Musk'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.