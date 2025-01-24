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Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görüldü.

Kaynak: İHA
Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi - Resim: 1

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi - Resim: 2

Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı.

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Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi - Resim: 3

Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.

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Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi - Resim: 4
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