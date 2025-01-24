Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görüldü.
Kaynak: İHA
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1 / 5
Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı.
2 / 5
Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.
3 / 5
4 / 5