''Elon Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’si dünyadaki açlığı bitirebilir''
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada şu anda yakın bir zamanda açlıktan ölecek 42 milyon insanın bulunduğunu belirterek, milyarderlere çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Beasley, CNN International’da yayınlanan Connect the World’e verdiği röportajda, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulundu.
Beasley, CNN International’da yayınlanan Connect the World’e verdiği röportajda, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulundu.
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI
Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar, yani servetinin yalnızca yüzde 2’sini bağışlayarak dünyadaki açlığı bitirebilir.