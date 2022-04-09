Emekli bayram ikramiyesinde masadaki son rakam belli oldu!
Her bayram öncesi emeklilere ödenen bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
2022 bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde 2022 yılında da zam bekleniyor.
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Kulislerde bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler belirtiliyor. Ancak maliyet çok yüksek olacağını için bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi gündeme geldi.
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Emeklilere her bayramda ödenen ikramiyenin enflasyon oranında artırılması planlanıyor.
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Bu hesaba göre, 2022 yılı bayram ikramiyesi 1.100 liradan 1.500 lira civarına yükselecek.
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