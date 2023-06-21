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Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı

Asgari ücretin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da konuşulurken masadaki senaryolar ortaya çıktı.

Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı - Resim: 1

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Mart ayında en düşük maaşın 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından şimdi emeklilere bir zam daha yapılacak. Enflasyonun belirleyici olacağı artışta masada 2 farklı senaryo bulunuyor. 

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Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı - Resim: 2

Zam sadece enflasyona göre yapılırsa rakam 9 bin sınırlarına, enflasyona bir de refah payı eklenirse 10 bin lira seviyesine çıkacak.

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Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı - Resim: 3

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor.

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Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı - Resim: 4

MASADA 2 FARKLI SENARYO
Emekli zammı için 2 farklı senaryo konuşuluyor. Artış ya sadece 6 aylık enflasyona göre, ya da enflasyon artı refah payı ile yapılacak.

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