Emekli maaş zammında masadaki 2 senaryo ortaya çıktı
Asgari ücretin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da konuşulurken masadaki senaryolar ortaya çıktı.
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Mart ayında en düşük maaşın 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından şimdi emeklilere bir zam daha yapılacak. Enflasyonun belirleyici olacağı artışta masada 2 farklı senaryo bulunuyor.
Zam sadece enflasyona göre yapılırsa rakam 9 bin sınırlarına, enflasyona bir de refah payı eklenirse 10 bin lira seviyesine çıkacak.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor.
MASADA 2 FARKLI SENARYO
Emekli zammı için 2 farklı senaryo konuşuluyor. Artış ya sadece 6 aylık enflasyona göre, ya da enflasyon artı refah payı ile yapılacak.