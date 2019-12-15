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  3. 15 Aralık 2019 18:05

Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...

Yeni yıla az bir süre kala emeklilerin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...

2020’ye sayılı günler kala özellikle emekli maaşlarında artış merak konusu. Peki emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor? En önemlisi 2020’de emekli maaşı kaç lira olacak?

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Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...

Milyonlarca emekli büyük bir heyecanla beklediği zammın ayrıntıları belli olmaya başladı. Herkes merakla beklediği o zamla ilgili, CNN Türk canlı yayınında SGK uzmanı Özgür Kaya merak edilen o soruları yanıtladı.

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Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hem işçi hem memur emeklileri için sayılı günler kaldı. Yaklaşık 15 gün sonra emeklilerin maaşları ne kadar olacak ve ne kadar zam uygulanacak?

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Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak tarihine kilitlendi. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu ikinci 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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