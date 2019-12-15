Emekli maaşı ne kadar olacak ? İşte zamlı maaşlar...
Yeni yıla az bir süre kala emeklilerin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi.
2020’ye sayılı günler kala özellikle emekli maaşlarında artış merak konusu. Peki emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor? En önemlisi 2020’de emekli maaşı kaç lira olacak?
Milyonlarca emekli büyük bir heyecanla beklediği zammın ayrıntıları belli olmaya başladı. Herkes merakla beklediği o zamla ilgili, CNN Türk canlı yayınında SGK uzmanı Özgür Kaya merak edilen o soruları yanıtladı.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hem işçi hem memur emeklileri için sayılı günler kaldı. Yaklaşık 15 gün sonra emeklilerin maaşları ne kadar olacak ve ne kadar zam uygulanacak?