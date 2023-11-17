Emekli maaşı ve asgari ücrette yeni hesap! Maaşlar ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon yüzde 39-40 civarında olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin ne kadar olacağı hesaplandı.
Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranı da netleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.01'den yüzde 67.23'e düştü.
Emekli ve asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli şimdiden yüzde 29,41'lik zammı garantiledi. Ancak kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 40 OLABİLİR
Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01'den yüzde 67,23'e geriledi. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 39-40 aralığında olacak. Ancak emekli ve çalışanları her fırsatta enflasyona ezdirmeyeceğini vurgulayan hükümetin refah payı artışı da yapması bekleniyor.
Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. 2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak.