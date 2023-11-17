Emekli maaşı ve asgari ücrette yeni hesap! Maaşlar ne kadar olacak?

Emekli ve asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli şimdiden yüzde 29,41'lik zammı garantiledi. Ancak kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.