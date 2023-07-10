Emekli maaşında en çok merak edilen 4 soru yanıt buldu

En düşük emekli aylığı 7.500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?

En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7.500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla 1.250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7. bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.