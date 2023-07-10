Emekli maaşında en çok merak edilen 4 soru yanıt buldu
SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, milyonlarca memur ve emeklilerin aklındaki 4 soru da yanıt buldu...
En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi.
Sabah'ın haberine göre, memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Zam 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak.
Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisanda başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak. Seyyanen zam, memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.
Merak edilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:
En düşük emekli aylığı 7.500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?
En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7.500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla 1.250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7. bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.