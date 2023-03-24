Emekli maaşındaki artış sonrası gözler oraya çevrildi: Banka promosyonları değişecek mi?

YASA HAFTAYA



Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haftaya yasalaşmasını planlıyoruz." dedi.