Emekli maaşındaki artış sonrası gözler oraya çevrildi: Banka promosyonları değişecek mi?
En düşük emekli aylığının 2 bin lira zam ile 7 bin 500 liraya yükseltilmesi sonrası banka promosyonlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
YASA HAFTAYA
Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haftaya yasalaşmasını planlıyoruz." dedi.
"En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor."
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak. Hal böyle olunca emekliye ödenecek promosyon tutarları da değişecek. Peki asgari ücrete de zam gelir mi? İşte detaylar...