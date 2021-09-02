Emekli maaşını arttıracak 7 madde

4- GERÇEK ÜCRETİN PEŞİNE DÜŞÜN

Bazı sektörlerde kayıt dışılık fazla. Ücretlerin de düşük gösterildiği çok oluyor. Bunda amaç işverenin, vergi ve SGK maliyetinden kaçınması. Ancak bu durum çalışanın geleceğinden çalıyor. Böyle bir duruma düştüyseniz çalışırken veya işten ayrılınca bu durumun yargı yoluyla da olsa düzeltilmesini sağlayın. Eksik bildirimde ‘hizmet tespit davası’ açmaktan çekinmeyin.