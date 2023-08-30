Emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı aylıklar tek tek hesaplandı
Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarında yapılacak iyileştirmeye çevrildi. Kulislerde emekli maaşlarına yapılacak zamda memur zammının referans alınacağı ve zam oranın yüzde 45 civarında olabileceği konuşuluyor. İşte yüzde 45'lik zam hesabına göre yeni emekli maaşları...
Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen emekliler, maaşlarına zam beklerken Temmuz ayında büyük hüsrana uğradı. Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Ancak bu artış kök aylıklar üzerinden yapılınca milyonlarca emekli zamdan faydalanamadı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ekonomik sıkıntıların farkında olduğunu belirterek, emekli maaşlarında iyileştirme yapılması için talimat verdi. Milyonlarca emeklinin düzenlemeyi merakla beklerken, maaşlarda yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınacağı konuşuluyor.
MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024'te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır." demişti.