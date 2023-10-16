Emekli, memur, asgari ücret... İşte kulislerde konuşulan zam oranı
Enflasyonda yükseliş devam ederken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı zam haberine çevrildi.
Milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü yılbaşında yapılacak maaş zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50 civarında artış yapılacağını söylemişti.
Çalışmayan emekli vatandaşlara Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Bu destek ödemesiyle birlikte emeklilere yönelik ara zammın rafa kalktığı belirtiliyor.
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Şu anda açıklanan ilk üç aylık enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları geldiğinde bu oranın yüzde 38'ler civarında olacağı tahmin ediliyor.
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI
Kulislerde memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine sene başında refah payı ile birlikte yüzde 50 zam yapılacağı konuşuluyor.