Emekli, memur, asgari ücret... İşte kulislerde konuşulan zam oranı

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Şu anda açıklanan ilk üç aylık enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları geldiğinde bu oranın yüzde 38'ler civarında olacağı tahmin ediliyor.