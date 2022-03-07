Emekli memur, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Yıldız, ilk maket evini belediyede çalıştığı dönemlerde gece bekçiliği yaparken yaptığını belirterek, "1980’li yıllarda belediyede gece su deposunda bekçilik yaparken kibrit çöpünden maket ev yaptım. Bir gurbetçinin o zaman hoşuna gitmişti. Para istemesem de 100 dolar vermişti. Bu hevesim oradan geliyor. Emekli olunca da bu hobimi devam ettirmeye karar verdim. Sipariş üzerinde de maket ev yapıyorum. Evlerinin fotoğrafının çekip gönderenlerin maket evini yapabilirim. Bir iki tane böyle çalışma yaptım" diye konuştu.