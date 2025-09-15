Emekli, memur ve asgari ücretliler için masadaki zam oranları belli oldu
Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmine göre, emekli, memur ve asgari ücretlilerin 2026 Ocak ayında ne kadar zam alacağı hesaplandı. Uzmanlar, maaş artışlarının vatandaşın alım gücünü korumakta yetersiz kalacağını belirtti.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi %29–%30 aralığında belirlendi. Bu oran, Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerini doğrudan etkileyecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki yazısında zam senaryolarını değerlendirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
2025’in ilk yarısında %16,67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl sonu enflasyonunun %30 çıkması halinde Ocak 2026’da yaklaşık %12 enflasyon farkı alacak.
En düşük emekli aylığı
Buna göre, en düşük emekli aylığı 16.881 TL'den 18.910 TL'ye çıkacak.
20.000 TL maaş → 22.400 TL
25.000 TL maaş → 28.000 TL
30.000 TL maaş → 33.600 TL
40.000 TL maaş → 44.800 TL
50.000 TL maaş → 56.000 TL
Memur ve memur emeklileri
Memurlar için toplu sözleşme zammı %11 olacak. Buna enflasyon farkı da eklenince toplam zam %18,5 seviyesinde olacak. Ayrıca tüm memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen artış yapılacak.