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Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir

Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanlara, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30-35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Emeklilik başvurularında artış yaşanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürütüyor.

Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir - Resim: 1

2025 yılında emekli olacakların yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir hazırlık yapıyor.

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Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir - Resim: 2

Sosyal güvenlik uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli olacaklara acele etmeyin tavsiyesinde bulundu.

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre Zengin, "SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum." dedi.

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Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir - Resim: 3

Zengin, "Yüzde 30-35 arasında değişen avantajın neredeyse yarısı refah payının verilmesinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı da enflasyonun düşme eğilimin olduğu dönemlerde o yıl emekli olmak daha avantajlı sonraki yıla bırakmaktansa..." şeklinde konuştu.

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Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir - Resim: 4

SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri de başvuru tarihi.... Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak. Peki 2024 emeklisi olmak için ne zaman başvurmak gerekir?

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