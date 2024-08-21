Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir
Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanlara, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30-35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Emeklilik başvurularında artış yaşanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürütüyor.
2025 yılında emekli olacakların yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir hazırlık yapıyor.
Sosyal güvenlik uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli olacaklara acele etmeyin tavsiyesinde bulundu.
NTV'den Sibel Can'ın haberine göre Zengin, "SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum." dedi.
Zengin, "Yüzde 30-35 arasında değişen avantajın neredeyse yarısı refah payının verilmesinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı da enflasyonun düşme eğilimin olduğu dönemlerde o yıl emekli olmak daha avantajlı sonraki yıla bırakmaktansa..." şeklinde konuştu.
SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri de başvuru tarihi.... Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak. Peki 2024 emeklisi olmak için ne zaman başvurmak gerekir?