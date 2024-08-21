Emekli olacaklara tarih uyarısı: Maaşlarda yüzde 30-35'lik kayıp olabilir

SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri de başvuru tarihi.... Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak. Peki 2024 emeklisi olmak için ne zaman başvurmak gerekir?