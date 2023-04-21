Emekli olup çalışmaya devam eden EYT'li desteği belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücret ile çalışanlar ve EYT düzenlemesinden faydalanıp emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için destek miktarını açıkladı.
EYT yasası kapsamında emekli olup bir yandan da çalışamaya devam eden işçiler için işverene prim desteği sağlanıyor.
Teşvik programındaki detaylara ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımıza emekli olduklarında onları çalıştıran iş verenlere bir prim teşviki söz konusu olacak. Her zaman olduğu gibi bizim Sosyal Güvenlik Kurumu içerisindeki prim borçlarından yararlanmamızın en önemli koşulu Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta prim borcumuzun olmaması gerekiyor ya da yapılandırılmış olması gerekiyor. Bu maddelerden en önemlisi kayıt dışı çalıştırmaması gerekiyor. İşverenin yoksa bu teşviklerden yararlanamıyor.”
“Tekrar aynı yerde kişiyle çalışmaya devam eden iş verenden 30 gün içinde işe giriş bildirgesini yani ben a iş yerinde çalışıyorum ve EYT kapsamında emekli oldum. Emekli işe giriş bildirgesini işveren Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderdiğinde bu teşvikten yararlanabilir.”