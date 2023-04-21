Emekli olup çalışmaya devam eden EYT'li desteği belli oldu

“EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımıza emekli olduklarında onları çalıştıran iş verenlere bir prim teşviki söz konusu olacak. Her zaman olduğu gibi bizim Sosyal Güvenlik Kurumu içerisindeki prim borçlarından yararlanmamızın en önemli koşulu Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta prim borcumuzun olmaması gerekiyor ya da yapılandırılmış olması gerekiyor. Bu maddelerden en önemlisi kayıt dışı çalıştırmaması gerekiyor. İşverenin yoksa bu teşviklerden yararlanamıyor.”