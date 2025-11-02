Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki bir şüpheli av tüfeği ile köy kahvesinde katliam yaptı.
Olay 21.50 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde yaşandı. Bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki O.Ö. isimli eski polis, henüz belirlenemeyen bir nedenle elinde av tüfeği ile köy kahvehanesine geldi.
Burada defalarca tüfeği ateşleyen O.Ö.'ın tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehane sahibi K.Ö. (59), A.Ö. (37), G.G. (39) ve H.G.'ye (67) isabet etti.
O.Ö., bir araçla izini kaybettirirken olayın şokunu atlatan yaralılar ve diğerleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Katil zanlısının eşkâl bilgisinin bildirilmesi üzerine arama noktaları oluşturulurken diğer tüm kontrol noktalarında aramalar gerçekleştirildi.