Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay 21.50 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde yaşandı. Bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki O.Ö. isimli eski polis, henüz belirlenemeyen bir nedenle elinde av tüfeği ile köy kahvehanesine geldi.