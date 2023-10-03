Emekli promosyonları güncellendi! İşte bankaların güncel emekli promosyonları
Milyonlarca emekli için yıllık ek gelir kapısı olan bankaların emekli maaşı promosyonları güncellendi. İşte 10 bin TL'ye kadar maaş promosyonu sunan bankaların güncel emekli maaşı promosyon kampanyaları...
Milyonlarca emekliyi kendi müşterisi yapmak için maaş promosyonu veren bankalar, emekli maaşı promosyonlarına zam yaptı.
Vatandaşların bu araştırmasının ortasında bankalar ise belirli şartları yerine getirmeleri halinde vatandaşlara 10 bin liraya kadar promosyon verebiliyor.
İşte bankalar ve güncel promosyon tutarları:
AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
Buna göre, 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL SGK promosyonu + 3.000 ek promosyon (6.000),
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL SGK promosyonu + 3.500 ek promosyon (7.000),
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL SGK promosyonu + 4.500 ek promosyon (9.000),
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL SGK promosyonu + 5.000 ek promosyon (10.000) veriliyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta 3 yıl kalma sözü veren;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.