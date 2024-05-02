Emekli promosyonlarına mayıs güncellemesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilere banka promosyonunda mayıs ayı ile birlikte rakamlar değişti. İşte banka banka emekli promosyonları...
Emeklilere sunulan banka promosyonları, ek gelir kaynağı sağlıyor ve tutarları farklılık gösterebiliyor. Mayıs ayıyla birlikte, bu tutarlarda bazı güncellemeler yapıldı. İşte her bir bankanın emeklilere sunduğu promosyon tutarları...
ZİRAAT BANKASI
Sabah'ta yer alan habere göre, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı
• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL
DENİZBANK
Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu
• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL