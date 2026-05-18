Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı
Mayıs ayı itibarıyla bankaların emekli maaş promosyonu rekabeti zirveye ulaştı. Sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmayan yeni kampanyalarda; faizsiz kredi, fatura ödeme talimatı ödülü ve davet bonusları gibi ek avantajlarla emeklilere sunulan toplam fırsat 82.500 TL'ye kadar yükseldi. Maaş taşıma veya taahhüt yenileme işlemi yapacak emekliler için en cazip banka tekliflerinin detayları Haber3.com'da.
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyon kampanyalarında Mayıs ayı itibarıyla adeta yeni bir dönem başladı. Haber3.com ekonomi masasının derlediği bilgilere göre; müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar arasındaki rekabet, emeklilere sunulan fırsat paketlerini tarihi seviyelere taşıdı.
Sadece Nakit Değil, Kapsamlı Finansal Avantaj Paketleri
Geçmişte yalnızca maaş taşıma karşılığında verilen standart nakit promosyonlar, yerini çoklu avantaj sağlayan dev paketlere bıraktı. Bankalar, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi kurumlarından alma taahhüdü veren veya süresi dolup taahhüdünü yenileyen vatandaşlara; yüksek limitli faizsiz kredi imkanı, otomatik fatura ödeme talimatlarına özel nakit iadeler, kredi kartı harcama bonusları ve "emekli arkadaşını getir" (davet) kampanyaları sunmaya başladı.
Tüm bu ek fırsatlar alt alta toplandığında, bir emeklinin elde edebileceği toplam finansal avantaj bazı bankalarda 82.500 TL gibi rekor bir barajı aşmış durumda.
Taahhüt Yenileyecekler ve Maaş Taşıyacaklar İçin Kritik Fırsat
Uzmanlar, artan yaşam maliyetleri karşısında emekliler için bu promosyonların ciddi bir finansal destek niteliğinde olduğunu vurguluyor. Mevcut bankasındaki taahhüt süresi dolan veya ceza bedelini ödeyerek daha avantajlı bir kampanyaya geçmek isteyen emeklilerin, bankaların sunduğu bu genişletilmiş paketleri bütüncül olarak değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Mayıs ayına özel bu fırsat rüzgarının, ilerleyen günlerde diğer bankaların da katılımıyla daha da kızışması bekleniyor.
Peki emekli maaşlarına en yüksek promosyonu hangi banka veriyor ? İşte 18 Mayıs tarihi itibariyle alfabetik olarak en yüksek promosyonu veren bankalar...