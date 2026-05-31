Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Temmuz ayındaki kritik maaş zammı öncesi bankalar, emekli promosyonlarında Mayıs ayında rekora imza attı. 31 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen listelere göre; net nakit ödemeler, ek ödüller ve faizsiz kredi imkanlarıyla emeklilere sunulan toplam promosyon paketinin değeri 90 bin TL seviyesine dayandı.
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan kritik zam öncesinde, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında kıyasıya bir rekabet dönemi başladı. Haber3.com olarak edindiğimiz güncel finansal verilere göre; bankalar müşteri portföylerini genişletmek adına sadece net nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor.
31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net promosyon ödemeleri, ek imkanlar, ödüller ve faizsiz kredi seçeneklerinin birleştirilmesiyle emeklilere sunulan toplam paket tutarı tam 90 bin TL seviyesine ulaştı. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon farkı ve Temmuz zammını bekleyen milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bankaların güncellediği promosyon kampanyalarına çevrilmiş durumda. Bankalar arasındaki bu amansız yarış, emeklilere daha önce görülmemiş fırsatlar sunuyor. Kredi kartı harcama sözü, otomatik fatura ödeme talimatı, maaş taşıma taahhüdü ve özellikle nakit ihtiyacını karşılayan sıfır faizli kredi imkanları, promosyon paketlerinin toplam değerini rekor seviyelere taşıyor.
Uzmanlar, bankaların sunduğu bu devasa 90 bin TL'ye dayanan toplam paketlerin içinde net promosyon miktarının yanı sıra faizsiz nakit avans veya ek ödül şartlarının da iyi okunması gerektiğini vurguluyor. 31 Mayıs 2026 prestijiyle güncellenen bu son listeler, nakit ihtiyacı olan veya maaşını daha avantajlı bir kuruma taşımak isteyen emekliler için tarihi bir fırsat barındırıyor. Bankaların sunduğu bu ek faydalar ve cazip koşullar, emeklilerin yaz aylarına ekonomik olarak çok daha rahat girmesini sağlayacak.
İşte maaş taşıma veya taahhüt yenileme işlemi yapacak emekliler için en cazip banka teklifleri...
AKBANK (TOPLAM FAYDA PAKETİ: 82.500 TL)
Net Nakit Promosyon: 20.000 TL'ye varan nakit ödeme.
Şartı: 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyıp 3 yıl kalma taahhüdü verenlere özel toplam 82.500 TL'lik dev fayda paketi.