Emekli promosyonunda süre uzatıldı; promosyonlar zamlandı
Bankaların emekli maaşlarını kendilerine taşıyan emeklilere sağladıkları emekli promosyonlarında süre uzatılırken, bankalar da emeklilere verdikleri promosyon tutarlarına zam yaptı. İşte 20 Mart itibariyle bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı ve sadece "çalışmayan emeklilere verileceğini" belirttiği emekliye 5 bin TL ek ikramiye sonrasında milyonlarca emekli gözünü bankaların maaş promosyonlarına çevirmişti.
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Milyonlarca emekli için "ek gelir" demek olan banka promosyonları bir kez daha zamlandı... Hem özel hem de kamu bankalarının emeklilere verdiği maaş promosyonlarını sizler için derledik.
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Peki hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor ?
İşte alfabetik sırayla kamu ve özel bankaların emekli maaşı promosyonu kampanyaları:
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AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.500 TL ödül fırsatı veriliyor.
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