Emekli promosyonunda yarış kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

VAKIFBANK

Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak toplamda 24 bin TL'ye varan bir promosyon ödemesi duyurdu. Kampanyadan 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz yararlanabilecek. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.