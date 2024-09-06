Emekli promosyonunda yarış kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
En düşük emekli maaşının artmasıyla birlikte bankalarda promosyon miktarlarında bir güncellemeye daha gidild. İşte banka bankla en yüksek promosyon miktarları...
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar promosyon kampanya yarışında yeni bir adım attı. Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi’nin emekli promosyon kampanyalarında en yüksek teklifi sunmaya başladı. Emekli maaşlarında ek ödemelerle birlikte en yüksek emekli promosyonu 24 bin TL'ye kadar ulaştığı görüldü.
2024 EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Bankalar Eylül ayı 2024 yılı emekli maaşlarının artmasıyla güncel promosyon ücretlerini resmi sitelerinde duyurdu. CNN Türk’te yer alan habere göre, bu kapsamda bankalar emekli promosyon ödemeleri şu şekilde güncelledi.
YAPI KREDİ BANKASI
1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabilecek.
VAKIFBANK
Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak toplamda 24 bin TL'ye varan bir promosyon ödemesi duyurdu. Kampanyadan 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz yararlanabilecek. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.