Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Yakamoz S-245'e sert tepki

Gürdeniz ardından bir paylaşım daha yaparak "Eğer Deniz Kuvvetlerimizin subay, astsubay üniformasını, sembollerini ve denizaltıcılık kültürünü bir filmde kullanıyorsanız devletin tekelinde olan bu kullanım için muhataplardan izin almanız gerekir. Film yapmak için neden izin alınmalı diyenlere duyurulur." ifadelerini kullandı.