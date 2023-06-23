Emekli ve memur maaşı zammı için bir rakam daha
Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından gözler çevrildiği memur ve memur emeklisi zamları için SGK uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.
SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin merak ettiği zam düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yaptığı hesaplamayı paylaşan Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 30’u bulabilir" dedi. Karakaş ayrıca, en düşük memur emekli maaşının ise 15 bin 320 lirayı bulacağını söyledi.
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Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi.
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Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" ifadelerini kullandı.
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