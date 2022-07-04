Emekli ve memurların zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. İşte mevcut maaşlar ve enflasyon zammı sonrası eklenecek maaş zammı...
Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.
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Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ile en düşük memur maaşı 9.300 TL'nin biraz üzerinde en düşük memur emeklisi maaşı ise 6.000 TL'nin üzerine çıkıyor.
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Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.
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