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Emekli ve memurların zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. İşte mevcut maaşlar ve enflasyon zammı sonrası eklenecek maaş zammı...

Emekli ve memurların zam oranı belli oldu - Resim: 1

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

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Emekli ve memurların zam oranı belli oldu - Resim: 2

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.

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Emekli ve memurların zam oranı belli oldu - Resim: 3

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ile en düşük memur maaşı 9.300 TL'nin biraz üzerinde en düşük memur emeklisi maaşı ise 6.000 TL'nin üzerine çıkıyor.

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Emekli ve memurların zam oranı belli oldu - Resim: 4

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

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