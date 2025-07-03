Emekli ve memurun Temmuz zam oranı belli oldu
Türkiye İstatisik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memurların zam oranı belli oldu.
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.
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Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.67 oranında, memur ve memur emeklisi ise 15.56 oranında zam alacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 880 liraya yükselecek. Ancak düşük aylık alan 3 milyon 700 bin emekliler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
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En düşük emekli maaşına ilişkin hükümet tarafının kanun teklifi hazırlayarak zammı Meclis'e getirmesi bekleniyor.
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