Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
Memur ve emeklilerin maaşı her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verisiyle memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşı yeni yılda yüzde 15 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49.25 oranında artmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı son 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37.57’de kalmış, daha sonra yapılan düzenlemeyle 12 puanlık fark kapatılmış ve tüm emekliler yüzde 49.25 zam almıştı.
BEKLENTİ ANKETİ: YÜZDE 2.52
Şimdi gözler temmuzda oluşacak enflasyon rakamında. TÜİK’in son 5 ayda açıkladığı enflasyon temmuz zammına ışık tutuyor. Hatırlayalım. Posta gazetesinin haberine göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta yüzde 3.16, nisan ayında yüzde 3.18, mayısta ise yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Merkez Bankası’nın yayınladığı haziran ayı piyasa katılımcıları anket sonuçlarına göre haziran enflasyonunun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon da yüzde 25.81 olarak gerçekleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 1 Ocak itibarıyla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Bir başka deyişle kök maaşlar 5-6 bin lira olsa dahi Hazine aradaki farkı karşılıyor. 6 aylık enflasyon kök maaşların da artmasını sağlayacak. İlk 5 ayda kök maaşlarda yüzde 22.72’lik artış kesinleşmişti. Eğer en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kalırsa, yüzde 22.72’lik orana göre şu anda 8 bin 150 lira ve üzeri kök maaşı olanların temmuzda alacağı maaş 10 bin lirayı aşacak. Zam yüzde 25.81 olursa bu durumda 7 bin 950 lira ve üzeri kök maaşlar 10 bin liralık taban maaşların üzerine çıkabilecek. Ancak önceki gibi bir seyyanen artış olursa taban maaşın 12 bin 500 liraya çıkması sürpriz olmayacaktır.
EK ARTIŞ İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA OLACAK
Beklenti anketine paralel bir sonuç gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 26 civarı zammı cebine koyacak. Bu noktada kesin veriler 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Bilindiği üzere bu yıl ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi. Bu kapsamda kamu hizmetlerinde indirimler devreye alındı. Emeklilerin ek zam talepleri de var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zam çalışması olup olmayacağı ile ilgili “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim” demişti. Yani 3 Temmuz itibarıyla bu konu da netleşmiş olacak.