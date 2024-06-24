Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 1 Ocak itibarıyla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Bir başka deyişle kök maaşlar 5-6 bin lira olsa dahi Hazine aradaki farkı karşılıyor. 6 aylık enflasyon kök maaşların da artmasını sağlayacak. İlk 5 ayda kök maaşlarda yüzde 22.72’lik artış kesinleşmişti. Eğer en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kalırsa, yüzde 22.72’lik orana göre şu anda 8 bin 150 lira ve üzeri kök maaşı olanların temmuzda alacağı maaş 10 bin lirayı aşacak. Zam yüzde 25.81 olursa bu durumda 7 bin 950 lira ve üzeri kök maaşlar 10 bin liralık taban maaşların üzerine çıkabilecek. Ancak önceki gibi bir seyyanen artış olursa taban maaşın 12 bin 500 liraya çıkması sürpriz olmayacaktır.