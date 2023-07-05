Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ''En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz'' açıklamasını yaptı.
Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre, Haziran'da enflasyon yüzde 3.92 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 38.21 oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI 19.77 OLDU
Enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu.
Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLDU
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8.077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi.