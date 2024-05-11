Emekli zammı için masada 3 formül var: Kök maaş ne kadar olacak?

EMEKLI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının Mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.