Emekli zammı için masada 3 formül var: Kök maaş ne kadar olacak?
Türk-İş verilerine göre 17 bin 725 TL olan açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca emeklinin gözü temmuz zammına çevrildi. Kök maaş düzenlemesi için 3 formülün masada olduğu konuşuluyor. Ayrıca emeklilere yönelik ''refah paketi'' çalışması da gündemde.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı temmuz zammı ile artacak. Ocak-haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Sırada emekliye refah paketi ve temmuz zammı düzenlemesi var.
'EMEKLİYE FERAH PAKETİ'
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, Emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, kısa süre içerisinde detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
- Belediye hizmetleri
- Enerji destekleri
- Ulaşım destekleri
- Finans destekleri
- Konut-kira destekleri
- Tatil konaklama destekleri
EMEKLI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının Mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.