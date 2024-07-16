Emekli zammında büyük adaletsizlik: 27 TL zam alan var
En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, bazı emeklilerin sadece 27 TL zam aldığını belirterek, maaş zamlarındaki adaletsizliğe dikkat çekti.
AK Parti hükümetinin en düşük emekli maaşına yaptığı zam oranı bugün açıklandı. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı.
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de en düşük emekli maaşına yapılan zam hakkında görüşlerini paylaştı.
İsa Karakaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;
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"Satır aralarında çok önemli düzenlemeler var. 2019 yılına kadar kök maaş diye bir tabir yoktu. Kök maaş dediğimiz SGK'nın vermiş olduğu maaştır.
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Diyelim kişinin kök maaşı 5 bin 600 TL. Yeni gelen zamla birlikte bu kişinin maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yani hazine bu kişiye 6 bin TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu.
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