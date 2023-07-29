Emekliler dikkat! Bankalar promosyonları güncelledi: İşte Temmuz 2023 banka promosyonları

GÜNCEL 2023 EMEKLİ PROMOSYONLARI

İşte bankaların sitelerinde yer alan detaylar..

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.