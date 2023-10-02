Emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyası devam ediyor. İşte banka banka güncel promosyon tutarları...
Emekli vatandaşlar bankaların emekli promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar müşteri çekmek için emeklilere promosyon ödüyor. "Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?" sorusu gündemden düşmüyor.
Bankalar belirli şartları yerine getiren emeklilere 10 bin liraya kadar promosyon verebiliyor.
İşte banka banka güncel promosyon tutarları...
AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
Buna göre, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL SGK promosyonu + 4.500 ek promosyon (9.000),
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL SGK promosyonu + 5.000 ek promosyon (10.000) veriliyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta 3 yıl kalma sözü veren;
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.