Emeklilerden maaş talebi: En düşük aylık asgari ücret kadar olmalı

"Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."