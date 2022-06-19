Emeklilerden maaş talebi: En düşük aylık asgari ücret kadar olmalı
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık 1350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Ergün, şunları söyledi:
"Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."