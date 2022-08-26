Emeklilerden sonra sıra onlarda: Memurlara 10 kat promosyon
Emekli maaş promosyon rakamlarındaki rekabet kamuya da sıçrarken kurumlar kamuda promosyonu artırmak için harekete geçti.
Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor. Emekli promosyonları kamu ve özel bankalar arasındaki yarışı körüklerken ödenecek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan 41 maaş taşıma işlemi yapan Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi diğer kurumları da harekete geçirdi.
TEMMUZ ZAMMI GELİRİ ARTIRDI
Sabah’ın haberine göre kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı. Bu gelişmelerin üzerine kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı.
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor.
Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.