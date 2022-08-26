Emeklilerden sonra sıra onlarda: Memurlara 10 kat promosyon

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor. Emekli promosyonları kamu ve özel bankalar arasındaki yarışı körüklerken ödenecek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan 41 maaş taşıma işlemi yapan Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi diğer kurumları da harekete geçirdi.