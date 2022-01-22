Emeklilere 3 bin TL promosyon! Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emekli ve mamur zam oranları belli olunca bankalar da emeklileri çekebilmek için maaş promosyon ücretlerine zam yaptı. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... İşte bankaların emekli promosyon ücretleri ve kampanyaları...