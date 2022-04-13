Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyeler öncesi vatandaşlarda zam beklentisi artarken, rakamlar netleşmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları, asgari ücrete gelen zam derken milyonlarca emekli bayramda alacakları ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırıyor.
1 / 8
Enflasyon ve ve asgari ücrete yapılan zamma göre olası artışların yüzde 30-50 civarında olması bekleniyor. Bu yolla 400-900 lira arasında artış olabileceği hesaplanıyor.
2 / 8
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor.
3 / 8
Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.
4 / 8