  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyeler öncesi vatandaşlarda zam beklentisi artarken, rakamlar netleşmeye başladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları, asgari ücrete gelen zam derken milyonlarca emekli bayramda alacakları ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırıyor.

1 / 8
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... - Resim: 2

Enflasyon ve ve asgari ücrete yapılan zamma göre olası artışların yüzde 30-50 civarında olması bekleniyor. Bu yolla 400-900 lira arasında artış olabileceği hesaplanıyor.

2 / 8
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... - Resim: 3

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor.

3 / 8
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... - Resim: 4

Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.

4 / 8