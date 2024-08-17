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Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor

EYT'den yararlanamayan milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek ikinci bir müjdeli habere gözlerini çevirirken uzman isimden beklenen müjde geldi.

Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor - Resim: 1

Türkiye'de emeklilik hakkı kazanmak isteyen bireylerin, yasada belirlenen prim gün sayısını ve yaş şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

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Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor - Resim: 2

1999 yılında İşsizlik Sigortası Kanunu'nun uygulanmaya başlamasından önce herhangi bir yaş sınırı bulunmuyordu.

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Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor - Resim: 3

tgrthaber'de yer alan habere göre, Yasa öncesinde, kadınların emekli olabilmesi için 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigorta süresini tamamlaması gerekiyordu.

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Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor - Resim: 4

Ancak, 1999 yılında yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar için bir mağduriyet oluştu.

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