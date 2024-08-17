Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor
EYT'den yararlanamayan milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek ikinci bir müjdeli habere gözlerini çevirirken uzman isimden beklenen müjde geldi.
Türkiye'de emeklilik hakkı kazanmak isteyen bireylerin, yasada belirlenen prim gün sayısını ve yaş şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
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1999 yılında İşsizlik Sigortası Kanunu'nun uygulanmaya başlamasından önce herhangi bir yaş sınırı bulunmuyordu.
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tgrthaber'de yer alan habere göre, Yasa öncesinde, kadınların emekli olabilmesi için 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigorta süresini tamamlaması gerekiyordu.
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Ancak, 1999 yılında yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar için bir mağduriyet oluştu.
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