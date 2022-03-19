Emeklilik için 3600 gün fırsatı! Erken emekli nasıl olunur? İşte tüm detaylar...
Emekli olmak isteyenler, emeklilikte yaşı bekleyenler için alternatif bir yöntem var. 3600 prim günü ile emekliliğe hak kazanabilirsiniz. İşte emekli olmak isteyenler için kritik detaylar...
Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir.
Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabiliyor. İşte bununla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
15 yıl kesintisiz çalıştım, emekliliğe hak kazanır mıyım?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde ediyor.
Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.
Emeklilik için ayrılanlar ihbar süresine uyar mı?
İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri nedeniyle işten ayrılan, ihbar süresine uymak zorunda değil.