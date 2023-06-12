Emeklilik şartı olan o kural değişiyor!
Ev hanımlarına emeklilik yolu açılırken Bağ-Kur'lu küçük esnafın 9.000 prim gününde değişikliğe gidiliyor.
Çalışma hayatında yeni uygulamalar tek tek devreye alınırken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemde önündeki dosyalardan biri de emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeler olacak. Bunların başında anneler ve ev kadınlarının erken emekliliği ile Bağ-Kur ve SGK primlerinin 7.200 güne eşitlenmesi geliyor.
BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR
Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9000 gün yerine 7.200 gün’den emekli olması sağlanacak. Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in köşesine taşıdığı haberde, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.
Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabi yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.