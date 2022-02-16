  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat

Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa tasarısını milyonlarca kişi beklemeye devam ederken emeklilik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir değişiklik daha gündeme geldi. İşte EYT’nin kapsamı ile ilgili beklenen şartlar…

Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat - Resim: 1

Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.

1 / 8
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat - Resim: 2

İşte EYT’den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:

2 / 8
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat - Resim: 3

Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?

3 / 8
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat - Resim: 4

Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027’de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).

4 / 8