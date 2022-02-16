Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa tasarısını milyonlarca kişi beklemeye devam ederken emeklilik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir değişiklik daha gündeme geldi. İşte EYT’nin kapsamı ile ilgili beklenen şartlar…
Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.
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İşte EYT’den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:
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Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
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Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027’de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).
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