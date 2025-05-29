Emeklilik sistemi değişiyor: Prim günü fazla olana yüksek maaş!

Erdem'in aktardığına göre, bu dengesizliğin hem sosyal güvenlik sistemini zora soktuğu, hem de emekli maaşlarının düşük kalmasına neden olduğu belirtiliyor. OVP’de yer alan düzenlemelerle bu dengeyi sağlamak ve emekli aylıklarını artırmak amaçlanıyor.