Emeklilik sistemi değişiyor: Prim günü fazla olana yüksek maaş!
Yeni emeklilik sistemi ile çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Prim günü fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alacak.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında emeklilik sistemi değişiyor. Yeni sistemle birlikte çalışanların daha uzun süre sistemde kalmaları teşvik edilecek ve bu sayede fazla prim günü olanlar daha yüksek emekli aylığı alabilecek.
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, OVP’de yer alan emeklilik sistemi düzenlemelerine ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye’de halihazırda 16 milyon emekliye aylık bağlandığını hatırlatan Erdem, sistemdeki dengesizliğe dikkat çekerek, ''Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi.'' dedi.
Erdem'in aktardığına göre, bu dengesizliğin hem sosyal güvenlik sistemini zora soktuğu, hem de emekli maaşlarının düşük kalmasına neden olduğu belirtiliyor. OVP’de yer alan düzenlemelerle bu dengeyi sağlamak ve emekli aylıklarını artırmak amaçlanıyor.
Erdem'in yazısından satır başları şu şekilde:
"Şu andaki sistemde de ne kadar çok prim ödenirse emekli maaşı o kadar artıyor. Ancak bütün hayatı boyunca asgari ücretten prim ödeyenler, örneğin Bağ-Kur'lular daha düşük maaş alıyor.