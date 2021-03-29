Emeklilik sisteminde 3 kritik yenilik
Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genelgeyle konuya açıklık getirildi.
SGK tarafından yayınlanan genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.
2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK
SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.
EMEKLİYE EK ÖDEME
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.