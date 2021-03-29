Emeklilik sisteminde 3 kritik yenilik

AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK

SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.